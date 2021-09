El programa “Amor y fuego” presentó imágenes del cantante Pelo D’ Ambrosio ingresando a un local conocido como “baño turco” acompañado de una mujer que no era su esposa. Ante este informe, el cantante rompió su silencio.

En una reciente declaración para el diario Correo, el cantante prefirió no ahondar en el hecho y señaló que de lo único que debería comentar es sobre su carrera artística y sus actividades profesionales, más no de su vida privada.

“Escúchame, ese es un tema... ¿tiene que ver algo con el arte? Entonces no lo toco, no lo toco. No es arte. Escúchame, por favor: todo lo que tenga que ver con mis canciones, mi arte, mi trabajo social, sociocultural, ayuda, proyección social, cruzadas de ayuda, llámame para eso para temas privados, íntimos de mi vida, no lo toco, hermano”, comentó al citado medio.

“No creo que la población se interese, hermano, por mi vida privada. Los interesados son ustedes, los periodistas. Qué pena, no les voy a dar gusto. Suerte, voy a cortarte porque ese tema no lo voy a tocar”, añadió.

Como se recuerda, en las imágenes de “Amor y Fuego” se ve al reportero del programa preguntarle si es que su esposa, Rita, estaba enterada del encuentro con la misteriosa mujer.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia es captada besando en el cuello a Nesty

La salsera, Yahaira Plasencia, fue ampayada por los programas de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y “Magaly TV: La Firme” con el cantante Nesty. En las candentes imágenes se puede ver a la patrona pasándola muy bien junto al ex de Mayra Goñi. Sin embargo, estos videos fue minimizado por la cantante de "cobarde" diciendo que solo tienen una amistad super linda.