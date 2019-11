Rodrigo González, ‘Peluchín’, sorprendió este lunes a todos sus seguidores al compartir un extenso mensaje en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram el que aseguró que su renuncia a “Válgame Dios” y su ruptura con Sean Rico “fueron las mejores decisiones que pude tomar”.

El exconductor de televisión inició su texto manifestando que esta año había tomado “dos decisiones importantes” para su vida y seguidamente, reveló que fue a finales de julio que puso “punto final a la relación de poco más de cinco años” con su expareja.

Eso ocurrió tres semanas antes de que renunciara al programa que conducía junto a Gigi Mitre, frente al cual estuvo por más de 10 años. “Hoy ya me siento capaz de poder decirles que las dos fueron las mejores decisiones que pude tomar”, señaló.

“La gente me pregunta ¿cómo haces para estar bien luego de eso? Las dos tienen la misma respuesta. Por mucho que ames a alguien o a tu vocación nunca dejes de priorizarte. Si sientes que te estancas : vete, si sientes que no eres la mejor versión de ti mismo: no sigas. Si sientes que mereces lo que das y no lo tienes, mejor: despídete”, indicó.

“Identifica bien a quienes eliges siempre para tu entorno. Ellos serán tu familia para esta vida. No tengas miedo de despedirte o dar la bienvenida. La vida y el tiempo te dan las mejores respuestas a todas tus preguntas. Recurre a esa fuerza interior que todos tenemos y solo en situaciones de revés sabemos lo que podemos llegar a hacer”, agregó.

“Tenemos derecho a tener malos días y momentos pero nunca a victimizarnos, hay días en que he tenido ganas de encender mi teléfono o sentarme en algún programa de los muchos que me han ofrecido una entrevista y hacer catarsis y luego he pensando ¿no tiene la gente ya suficientes problemas como para que yo les eche los míos?”, escribió.

“Quiero que siempre piensen en mi como alguien que los entretiene y hace reír y no te olvides que eres tú y solo tú el responsable de todo lo que te pasa o permites que te pase. No va a ser fácil el camino pero es una decisión. Tú decides ser feliz y que mereces para tu vida. Ustedes me han dado lo que toda mi vida soñé y trabajé para ello. Merecen mi mejor versión siempre”, reclacó

Finalmente, a través de este extenso mensaje de motivación que publicó para todos sus seguidores, Rodrigo González, ‘Peluchín’, les dijo a sus fanáticos: “Sonríe todos los días pase lo que pase siempre, hay días que te garúa, otros que llueve y muchos otros de tormenta. Es precisamente después de eso que estamos más y mejor preparados para lo que se viene”.