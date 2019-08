¿Peluchín y Gigi renunciaron a Latina por el ingreso de Cathy Sáenz?: productora se pronuncia

Tras la salida de Rodrigo González 'Peluchin' y Gigi Mitre de la conducción de "Válgame Dios" por desacuerdos con el área de contenidos de entretenimiento de Latina, se especuló que el presunto ingreso de la productora Cathy Sáenz al canal habría sido el detonante para que esa situación ocurra.

Se dijo que la productora y conductora, recordada por su personaje 'La Mamacha', se sumaría oficialmente a Latina en el mes de setiembre. Esto no habría sido del agrado de Peluchín y Gigi por el juicio que mantienen.

Al respecto, Cathy Sáenz reconoció que está en conversaciones con Latina, pero aclaró que su ingreso al canal aún no es oficial.

"No tengo la menor idea por qué no salieron hoy (ayer), creo que sería una locura que se hayan ido o renunciado porque estuve como panelista en el programa 'Mujeres al mando'. Yo todavía no tengo un contrato formal con Latina, estamos en conversaciones", manifestó Sáenz en entrevista con el diario El Popular.

En tanto, el gerente de programación y contenido de Latina, Luis Guillermo Camacho, expresó que tras la salida de Rodrigo González y Gigi Mitre de "Válgame Dios", las cifras de audiencia se han mantenido.

►"Válgame Dios" presentó a los 'reemplazos' de 'Peluchín' y Gigi Mitre | VIDEO



►"Válgame Dios": los múltiples cambios del programa que se despide abruptamente de la TV | FOTOS



"La edición de hoy (ayer) felizmente ha sido muy bonita, el público nos ha visto con números iguales a los de antes en la historia de ‘Válgame Dios’. Se siente su ausencia, pero nuestro compromiso es con el televidente y seguiremos adelante con el programa", dijo.