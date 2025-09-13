El viernes 12 de setiembre, la conductora de televisión Magaly Medina se unió a la fiebre del Mundial de los Desayunos del ‘streamer’ español Ibai Llanos, en donde Perú, representado por el pan con chicharrón, ganó el certamen imponiéndose por encima de Venezuela, quienes competían con sus arepas tradicionales.

A pesar de su inicial negativa, la comunicadora manifestó su apoyo a esta tendencia viral de internet con el objetivo de respaldar a los emprendedores peruanos que se dedican a la venta de este potaje.

“No se trata solo de patriotismo, también es una muestra de respaldo a los emprendedores gastronómicos que dependen de este plato” , dijo.

De otro lado, en su programa, Medina explicó su cambio de postura, justificando que promovía las votaciones a favor del Perú por la necesidad de un triunfo para este país.

#PanConChicharron #Ibai ♬ Bell ding - unknown @damianode 🥵 No me aguanté y llame a Magaly sabiendo que ella no quería entrar en este juego del Mundial de los Desayunos de @Ibai , sin embargo su corazoncito se aflojó y se metió al cuento 🇵🇪. A votar señores que estamos en la cuenta regresiva y estamos perdiendo 🙈 #MagalyTeve

“No vamos a ir al Mundial, por lo menos ganemos este”, enfatizó, refiriéndose a la falta de logros deportivos recientes de Perú.

¿Cuántos votos alcanzó Perú en el Mundial de los Desayunos?

El pan con chicharrón, los tamales y el café pasado superaron a las arepas con un total de 12.8 millones de votos, posicionando al Perú en el primer lugar de esta competencia internacional. El desayuno venezolano, en cambio, se quedó con 12.6 millones de votos, obteniendo el segundo puesto.

La competencia, iniciada el 18 de agosto, reunió la diversidad culinaria de 16 países, entre ellos varias potencias gastronómicas de América Latina y Europa.

(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec) / Violeta Ayasta

En ese sentido, el apoyo al pan con chicharrón fue transversal, sumando a personajes del espectáculo, marcas de comida, políticos e incluso instituciones públicas, demostrando la capacidad de la gastronomía para unir a los peruanos en un objetivo común.