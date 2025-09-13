El pan con chicharrón peruano se coronó como el campeón del Mundial de los Desayunos, una competencia organizada por el popular ‘streamer’ español Ibai Llanos.

Por ello, tras una contundente victoria sobre la arepa venezolana en la final, el triunfo ha desatado una ola de celebración entre figuras del espectáculo y la población en general en redes sociales para celebrar el logro.

Zumba, el exchico ‘reality’ recordado por su participación en ‘Combate’, fue uno de los primeros en reaccionar, comentando en la publicación (Instagram) de Llanos con un entusiasta “Viva el Perú”.

Los hermanos Said y Austin Palao se unieron a los festejos, escribiendo en sus plataformas: “Al final se pudo lograr, Perú”.

Puntaje del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos | Foto: Instagram (Captura)

La streamer Zully expresó su alegría con un directo “Perú en el prime”, mientras que el tiktoker Valentino celebró: “Se logró gente”.

Las cantantes Milena Warthon y Verniz Hernández también compartieron su entusiasmo. La autora de “Warmisitay” escribió “Viva el Perú”, mientras que la salsera prometió: “Mañana como mi desayuno campeón”.

La victoria se anunció este sábado, cuando Ibai reveló en sus redes sociales que el plato peruano se impuso con un total de 12.8 millones de votos, superando en rondas previas a propuestas de países como México, Chile y Ecuador.

El premio, un detalle peculiar del evento, fue una sartén dorada, que Ibai presentó en un video junto a la bandera peruana. “He hablado con el mejor restaurante del mundo para que hagan la sartén”, comentó el streamer.

Limeños abarrotan feria en Parque Kennedy para disfrutar del pan con chicharrón ganador. (Foto: GEC)

A pesar de su carácter simbólico, el youtuber Hugo Xavier Pillco, conocido como ‘Hugo Chuox’, bromeó sobre el trofeo, sugiriendo en sus redes: “A esa sartén le falta su pedestal”.

Ante todo ello, la competencia, que inició el 18 de agosto, reunió a 16 países con una destacada oferta gastronómica. Llanos concluyó el torneo agradeciendo la participación de todos los países y prometió probar los desayunos finalistas, aunque adelantó que los que ya había degustado le habían parecido “increíblemente buenos”.