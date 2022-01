El programa “Perú tiene talento” regresó a las pantallas de Latina Televisión luego de casi 8 años de ausencia, y lo hizo presentando historias de lucha como la del bailarín y coreógrafo Percy Ordoya, quien logró conmover a Ricardo Morán.

El integrante del jurado no pudo contener la emoción mientras veía el performance del participante junto a su elenco del Proyecto Exprésate de San Juan de Lurigancho. Tras la presentación, Morán cedió la palabra a sus compañeros porque no pudo contener su emoción.

“Es inevitable mencionar que visualmente nos han cautivado con sus vestuarios y todo, se sacaban el polo y lo utilizaban para algo más y transmitían con eso. La fuerza y calma en el escenario nos llenaba de paz y alegría”, señaló Renzo Schuller.

Antes de dar su comentario, Ricardo Morán se dirigió a los padres que estaban en el público y los felicitó por apoyar a sus hijos. “Están haciendo lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo que está bien”, dijo el también productor de TV.

“Estoy muy emocionado, me emocioné desde que contaste tu historia, me emocionó tu presentación. Si voy a la parte técnica quisiera mencionar que hubo un montón de recursos adicionales que tenemos que felicitar. Están súper bien producidos y están demostrando que hacen lo que quieren, me encantó”, agregó Ricardo Morán.

Finalmente, el jurado conformado por Ricardo Morán, Gianella Neyra, Mimi Succar y Renzo Schuller le otorgó los cuatro votos positivos a Percy Ordoya, con lo que pasó a la siguiente etapa del programa.

