La derrota de Perú frente a Australia en el partido de repechaje por un cupo al Mundial Qatar 2022 pudo haber decepcionado a muchos, pero esto no quitó el entusiasmo con el que millones de peruanos celebraron a la selección.

Los artistas y celebridades no fueron diferentes, y muchos mostraron cómo animaron a la blanquirroja durante el difícil partido.

La actriz Mayella Lloclla fue una de las que pareció más involucrada, publicando en sus Instagram Stories sus reacciones a lo largo del largo encuentro. Tras conocerse el triunfo australiano, la actriz compartió un mensaje positivo para la selección peruana: “Orgullosos de ser peruanos”.

La actriz Mayella Lloclla alentó a la selección nacional. (Foto: @mayellalloclla/Instagram)

No fueron los únicos en mostrar cómo disfrutaron del partido, con el cantautor Marco Romero, creador de himnos por la blanquirroja, mostrando cómo animó a la selección nacional desde los estrados.

“Vamos Perú. Es duro, pero para adelante nomás. Vamos muchachos, ustedes nos trajeron acá y lo hicieron muy bien. Así es el fútbol. No pasa nada. Vamos para adelante que vienen cosas buenas”, afirmó.

Una de las celebraciones más elaboradas fue la de la conductora de televisión María Pía Copello, quien horas antes del partido compartió un divertido video de sus preparaciones para ver a la selección, con bailes y cervezas incluidos. Tras la derrota de la blanquirroja, la celebridad compartió un emoticon de un corazón roto en sus redes sociales.

Otros que compartieron su furor fueron el futbolista Jefferson Farfan, el cantante Cristian Zuarez y el modelo Hugo García, quienes también compartieron por sus Instagram Stories sobre cómo vieron el partido, incluyendo los rezos de algunos a ‘San Gallese’. La conductora de televisión Natalie Vértiz compartió también tiernas imágenes con su familia preparada para ver el partido.

El cantante Cristian Zuárez y el deportista Jefferson Farfán fueron otros que compartieron cómo estaban viendo el partido entre Australia y Perú. (Foto: Instagram)

La decepción del resultado no pudo evitar sentirse, aunque en general las reacciones a los resultados pudieron ser calificadas de una satisfecha resignación. Eso quedó ejemplificado en un tuit del modelo Guty Carrera, que dice lo siguiente:

“Gracias por todas las alegrías que nos diste PERÚ. Gracias equipo. Hoy no fue el día. No hay más palabras. Me salgo del Twitter un rato”, escribió en la red social.

El aliento no solo vino de artistas nacionales. Solo horas después de animar a la blanquirroja, el cantante argentino Noel Schajris, ex integrante de Sin Banderas, lamentó desde Caracas la derrota de los peruanos.

“Uy mi gente linda, me acaban de decir lo de los penales. Ay Perú de mi corazón, los quiero mucho. Más que nunca agradecer a los muchachos el esfuerzo. La lotería de los penales siempre es una c***da. Pero nada, los amo y con la frente en alto.”, afirmó.