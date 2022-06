La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, apostó a Jefferson Farfán una cena debido a que cada uno dio diferentes scores para el partido Perú vs. Australia. Ambos advirtieron que no los ampayen porque solo será el pago de una apuesta.

Todo ocurrió cuando Jazmín Pinedo aseguró que Perú ganaría con dos goles a Australia, mientras que el experimentado futbolista señaló que la selección peruana ganará por un gol.

”No me importa que Perú gane por medio gol, pero que gane. Creo que (ganará) por un gol. Yo digo 1 a 0 porque estos partidos son finales y más cerrados. Con 1 a 0 es suficiente”, dijo Farfán.

“Si es dos a uno o más cerca de mi apuesta, tú me invitas a cenar y a seis personas más de mi equipo. Y si está más pegado a tu número, te invito a ti y a seis personas más, pero a dónde vas a querer ir. No me vaya a salir caro, recién empiezo a trabajar”, bromeó Jazmín Pinedo.

“Estamos haciendo lo de la cena, no nos vayan a ampayar después”, aclaró Jazmín Pinedo. Mientras que Jefferson Farfán agregó: “Por favor, es una apuesta, no estén jodiendo”.

Jazmín Pinedo entrevista a Jefferson Farfán- parte 2