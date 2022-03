La selección peruana juega este martes a las 6 y 30 de la tarde contra la selección de Paraguay, partido decisivo que nos dará pase al repechaje y nos dejará con la ilusión intacta para ir al Mundial Qatar 2022.

Los hinchas están preparándolo todo para alentar a la blanquirroja y dejarán sus gritos dentro de la cancha, los que sí irán el Estadio Nacional, y fuera de ella para los que se quedan en casa. Entre los millones de hinchas están muchas figuras del espectáculo nacionales que dan su aliento a la selección.

A través de sus redes sociales han decidido llenar con buenas vibras a la selección peruana y han prometido gritar cada gol como si estuviéramos a punto de ganar la copa del Mundial. Es el caso de la actriz Melania Urbina, Erick Elera, Jesús Alzamora, Ivana Yturbe, Brunella Horna, Edson Dávila, Janet Barboza, los periodistas Pedro Tenorio y Lorena Álvarez entre otras figuras.

“Vamos Perú!!!Vamos con fe , en las buenas y malas pero hoy tenemos que ganar”, escribió emocionado Erick Elera. Mientras que Lorena Álvarez escribió: “Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a alentar, cómo no voy a tener fe de llegar al repechaje. ¡Vamos Perú! Siempre contigo”. Por su lado, Tula Rodríguez con una foto de su padre señaló: “Hoy #DonTulo y yo estaremos celebrando los goles de Perú 🇵🇪 !!! Estamos seguros que le ganamos a Paraguay 🥰Dime Cual es tu Score y quien mete los goles”.

“Mi once de hoy sería puro aguerrido: Farfán, Lapadula, Zambrano, Corzo, Flores, Ramos, y jugadores así. Apasionados, sin miedo al foul, antidepresivos. En ellos hay que inspirarnos hoy para estar a tope y sin bajones durante los 90 minutos. Solo así le ganaremos a Paraguay.¡¡Vamos muchachos y Arriba el Perú Carajoooooo!!”, escribió Pedro Suárez Vértiz emocionado por este partido donde, tal como él señaló: “nos jugamos la vida”.