La presentadora de televisión Magaly Medina respondió una vez más a las críticas que recibe por no haber culminado sus estudios en Periodismo y autodefinirse como periodista en distintos medios.

De ese modo, la comunicadora utilizó sus redes sociales para compartir dos declaraciones que ella misma dio en su programa “Magaly TV la Firme”, donde asegura que a pesar de no tener un título profesional, es periodista.

“Desgraciadamente, no pude terminar mi carrera, pero desde los 8 años que agarré un libro, soy una autodidacta, y he aprendido en la calle, y de cada periodista que me tocó como jefe, como colega”, dijo la Urraca.

Tras respaldar que su experiencia en la calle le otorgan la suficiente autoridad periodística, se mostró orgullosa de su carrera televisiva.

“Me siento orgullosa de todo lo que he logrado en mi vida periodística, porque mal que les duela, me considero periodista, periodista desde la médula. Nadie me va a quitar eso porque me lo he ganado”, sentenció.

Peluchín critica a Magaly Medina por no haber culminado estudios





Como se recuerda, Medina es criticada de forma recurrente por no haber logrado graduarse en Periodismo y no tener un título profesional que acredite su formación académica.

Entre algunos críticos, están el conductor Rodrigo Gonzáles, quien defendió a Renato Rossini Jr. por las críticas que Magaly le hizo en su programa hacia la vida profesional del joven tiktoker.

“A los 24 años acaba de terminar su carrera, vi que lo habían criticado porque había demorado más en terminar la carrera. Lo más divertido es que lo critica gente que ni siquiera ha terminado la carrera”, dijo el conductor.

La respuesta de Magaly Medina





Por ello, Medina respondió a esas críticas indicando que el periodismo era un oficio en el pasado y no una profesión, como actualmente es. Asimismo, recalcó al periodista Paco Igartua como uno de sus maestros.

“Antes que existiera esta profesión, era un oficio ser periodista. Así me lo enseñó mi gran maestro Paco Igartua, no se enseñaba en las universidades, el periodista antes se hacía en las redacciones y en la calle, de esa vieja escuela provengo, y no porque haya querido, sino porque no tuve los recursos una vez que me convertí en madre”, comentó.

Por otro lado, Magaly citó: “Les voy a contestar con algo que escribió Beto Ortiz sobre el periodismo y con esto le respondo a nuestro colegio. ‘El periodismo es generoso, acoge a todo el mundo, en todos opinan, todos escriben, todos editorializan, pero no todos saben cómo se hace’”.