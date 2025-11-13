María Pía Copello, conductora de 'Mande quien mande’, tuvo un incidente en pleno set de grabación, donde terminó por arruinar el exclusivo vestuario que había preparado para asistir al concierto de Shakira en Lima.
El hecho ocurrió durante un brindis por la celebración de los 555 programas del show, cuando Mario Hart, compañero de María Pía, derramó por casualidad una copa de vino sobre su blusa, luego de que el Cuy, que se deslizaba en patines, tropezó con él.
La conductora, que había confirmado su participación en el ‘Camina con la Loba’, se presentó en televisión con un pantalón plateado y una blusa con incrustaciones de pedrería Swarovski.
Visiblemente afectada, Pía Copello no pudo ocultar su sorpresa y frustración al ver la mancha en su vestimenta, lo que la llevó a interrumpir la transmisión de manera abrupta.
“Este outfit lo vengo pensando y trabajando desde hace meses. No estoy hablando del dinero, sino del tiempo invertido en bordar cada piedra, con la ilusión de lucir bien para mi encuentro con Shakira”, comentó la conductora.
A pesar de los esfuerzos de su equipo de producción para intentar limpiar la mancha, la blusa resultó completamente arruinada, lo que dejó a María Pía sin un vestuario adecuado para el concierto de la cantante colombiana.
Shakira se presentará este 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Todavía quedan entradas disponibles en Teleticket.
