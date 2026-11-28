Ante los recientes videos difundidos por ‘Magaly TV, la Firme’, donde el empresario Gustavo Salcedo, expareja de Maju Mantilla, aparece junto a una mujer en un restaurante de Miraflores, la veterinaria Pía Vallejos, con quien se le ha vinculado sentimentalmente, negó ser la protagonista de dichas imágenes y arremetió contra el espacio televisivo, exigiéndoles que verifiquen la información.

“Luego de mostrar ayer en su programa unas imágenes ‘mías’ almorzando con Gustavo Salcedo, y emitir comentarios con tanta seguridad al respecto, decirles que deben de corroborar previamente la información que les mandan, pues la mujer que aparece en esos videos no soy yo ” , escribió mediante un comunicado en sus redes sociales.

Comunicado de Pía Vallejos

De acuerdo con el informe televisivo, el empresario fue captado el pasado 24 y 25 de noviembre en una cafetería de Miraflores, un local que, conforme se indicó en el espacio de espectáculos, sería habitual para ambos.

Aunque la conductora Magaly Medina precisó que no se registraron muestras de afecto. Respecto a la obtención de este material, la veterinaria ironizó: “Sugiero que les devuelvan la plata”, deslizando que la producción habría comprado videos falsos.

Imágenes difundidas por 'Magaly TV' donde aseguró que Gustavo Salcedo y Pía Vallejos cenaron juntos | Foto: Captura de Magaly TV

Pidió respeto a su privacidad

Sobre las especulaciones en torno a su vida privada, Vallejos sostuvo que los detalles de su vínculo con Salcedo les competen únicamente a ellos y descartó declarar bajo presión, explicando que, de decidir pronunciarse en algún momento, lo hará según sus propios tiempos y formas.

Asimismo, denunció que la cobertura del caso ha desencadenado una ola de ataques virtuales en su contra que perjudica su imagen personal y profesional.

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“Solo miren los comentarios de sus publicaciones y dense cuenta de los monstruos que han creado, y todo el odio que fomentan, y si les mostrara mi DM, ni qué decir”, señaló, exhortando finalmente a los usuarios a cuestionar lo que consumen y evitar los insultos, incluso desde cuentas falsas.

El vínculo entre Salcedo y Vallejos surgió tras el divorcio del empresario y Maju Mantilla en agosto de 2025, luego de trece años de matrimonio. Esta nueva polémica ocurre días después de que el empresario y la reina de belleza viajaran por separado a España, avivando rumores de reconciliación.