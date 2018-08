Pianista Raúl Di Blasio responde a tus preguntas EN VIVO

El pianista ítalo-argentino Raúl Di Blasio, quien se encuentra en Lima para ofrecer un recital el próximo 1 de setiembre en el auditorio del colegio Santa Úrsula, responde a tus preguntas en entrevista EN VIVO.

El artista conocido como 'El Piano de América' en su única presentación en nuestro país recibirá como artista invitada a la cantante criolla Julie Freundt.

“Amigos del Perú, estoy muy emocionado de saber que pronto nos vamos a encontrar. Aunque no me gusta anticipar el repertorio de mis conciertos, siempre incorporo temas nuevos junto con mis éxitos, así que les prometo una noche inolvidable pues la música instrumental no tiene límites”, afirma Di Blasio.

El renombrado músico de formación clásica, radicado en Miami, es conocido por haber incorporado a su repertorio populares piezas del cancionero latinoamericano, temas que ejecuta con maestría.

Melodías como “El piano” de Bebu Silvetti, “La flor de la canela” de Chabuca Granda y “El día que me quieras”, de Carlos Gardel, entre otras, figuran entre sus grandes éxitos.

A lo largo de sus 41 años de carrera artística, 33 de estos dedicados exclusivamente al piano, Di Blasio ha compartido escenario con los más grandes intérpretes de la música internacional como Michael Bolton, Billy Joel, Elton John, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Julio Iglesias, Alejandro Fernández, Cristian Castro, José José, Marco Antonio Solís, Armando Manzanero, Richard Clayderman, el grupo El Consorcio, Paloma San Basilio y más.

Acerca del sobrenombre ‘El Piano de América’, Di Blasio ha declarado a la prensa internacional: “Eso es solo un eslogan, no creo que la gente piense que ese título me represente. En América hay grandes pianistas y, seguramente, muchos mejores que yo. No obstante, el público me ha dado un lugar y ese lugar va acompañado de ese lema. Eso no significa que yo sea ni el único, ni el mejor”.

Di Blasio recientemente ha realizado exitosos conciertos en México y acaba de regresar del Líbano. Lima es parte de su gira internacional y esperemos sea su paso obligado cada vez que decida recorrer Latinoamérica.

Para acompañarlo en este show ha elegido como invitada a nuestra querida cantante de música peruana, Julie Freundt.

“Me cautivó con su interpretación desde la primera vez que la escuché. Estoy feliz de contar con Julie para compartir el escenario y ojalá podamos hacer juntos en la gala un segmento de música peruana e internacional”, afirma Di Blasio sin dar más detalles de lo que prepara como una sorpresa. “Voy a tocar un recital íntimo con mi piano y un selecto grupo de músicos de primer nivel. Los espero el sábado 1 de setiembre para celebrar juntos la música, el amor y nuestro primer encuentro. Esta es una cita ineludible”, concluye.