¿Qué piensa Eva Ayllón sobre controvertido comentario de Pedro Suárez Vértiz?

Eva Ayllón se prepara para volver a los escenarios locales con "Al Perú Señores", su nuevo espectáculo en homenaje a la Patria y a la música criolla, genero musical que los peruanos hicieron resonar con fuerza en cada encuentro de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018.

"Vamos a celebrar el día de nuestra Patria, vamos a cantar y a bailar, vamos a ensalzarla y a sentirnos bien nosotros, a sentirnos bien con nuestro Perú maravilloso. Será el 21 de julio en el auditorio del colegio Santa Úrsula. Lo he adelantado porque luego iremos a Europa, tenemos seis invitaciones por allá, a España e Italia", comenta Eva Ayllón en declaraciones a El Comercio.

Para la artista ocho veces nominada al Grammy Latino cantarle al Perú en Fiestas Patrias es una tradición. "Para mí es necesario que la gente sepa lo que estamos haciendo, que sepa que estamos vivos, que seguimos vitales y que existe un repertorio demasiado amplio con el que podemos jugar. Aunque a mí me tienen un repertorio casi establecido y si no lo hago la gente no sale feliz, por eso, lo canto siempre con mucho amor. Hablo de clásicos como el Homenaje a Lucha Reyes, a Los Kipus o ‘Mal paso’”, refiere.

Eva Ayllón destaca la existencia de programas de canto donde jóvenes con gran talento tienen la oportunidad de exponer su trabajo al mundo.

"He cantado durante un año con los chicos del primer programa de "La Voz", he tratado de ayudarles, de darles otro escenario, porque creo en ellos. Hay demasiado talento en el Perú", señala.

Actualmente, Eva forma parte del staff de jurados del sintonizado espacio de Latina "Los 4 finalistas", junto a Deyvis Orosco, Chyno y Pedro Suárez Vértiz. Precisamente este último, generó gran controversia con un comentario en torno a la música criolla.

El rockero nacional le recomendó a un participante variar de género musical y le advirtió que de seguir haciendo música criolla, "solo tendrás chamba en Fiestas Patrias".

"Los 4 finalistas" tiene entre sus jurados a Pedro Suárez Vértiz, Eva Ayllón, Chyno y Deyvis Orosco. (Video: YouTube)

Al respecto, la artista nacional sostuvo: "No creo que Pedro haya tenido intenciones de ser mala onda o mala leche, no creo que haya querido ningunear. Lo que pasa es que este participante (Pedro Crisano) solo canta música criolla, le tiene miedo a otros géneros, y nosotros ya le hemos dicho, pero como se resiste, Pedrito, que no tiene pelos en la lengua, se lo dijo en el programa de esa forma".

Eva, cuyo nombre verdadero es María Angélica Ayllón Urbina, destacó que temas como "Y se llama Perú" se hayan interpretado en Rusia; sin embargo censuró que los comentaristas peruanos solo hayan mencionado el nombre del tema, más no del compositor.

"De lo único que no estoy de acuerdo es que no hayan dicho de quién es la canción que estaban escuchando. Así como dicen 'gol', nada les costaba decir 'la hinchada está cantando 'Y se llama Perú' que pertenece a Augusto Polo Campos, en homenaje al compositor. Para mí eso es peor que lo que ha dicho Pedrito", subraya.