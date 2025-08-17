Pierangeli Dodero inicia una nueva aventura televisiva con la primera fecha de “Niños Extraordinarios A Cantar”, una competencia de canto infantil donde cada participante da lo mejor de sí en un desafío interpretando “Despertar”, de la cantautora Gabriela de los Ríos.

En esta competencia, se busca “la mejor voz infantil” entre nueve niñas, quienes dan rienda suelta a su talento con el propósito de convencer al jurado del programa de Panamericana TV.

“Este es un momento emocionante para todas las participantes. Es una oportunidad para mostrar su talento, crecer como artistas y aprender de la experiencia”, declaró Pierangeli sobre el inicio de esta competencia.

El jurado está compuesto por la cantante y compositora de la canción “Despertar”, Gabriela de los Ríos, quien tiene el voto secreto; Caliope, cantante y ganadora de La Voz Teens de Colombia; y Alan Newman, coach vocal de la escuela Niños Extraordinarios.

Durante cuatro semanas, las nueve niñas competirán interpretando “Despertar” canción escrita por Gabriela de los Ríos y Jesús “El Viejo” Rodríguez. Al final de la competencia, la “mejor voz infantil” será coronada, destacando su talento y dedicación en el escenario.

El programa “Niños extraordinarios a cantar” se emite todos los sábados, al mediodía, a través de la señal de Panamericana TV.