“Esto es Guerra” tras denuncia contra Piero Arenas por presunto abuso: “No pertenece al equipo”
Pro TV se deslindó del modelo acusado de agredir sexualmente a una joven de 19 años, aclarando que su participación en ‘EEG’ los días 10, 11 y 13 fue temporal, pues no forma parte del elenco desde marzo del año pasado
Este martes, tras la denuncia presentada contra el modelo Piero Arenas por presunta agresión sexual a una joven de 19 años en Iquitos y posterior difusión de material íntimo, Pro TV, responsables de “Esto es Guerra”, aclaró que el implicado ya no pertenece al elenco desde el año pasado.
“Ante los hechos suscitados por Piero Arenas, este no pertenece al equipo de EEG desde marzo de 2025”, dijo la empresa, detallando que su reciente aparición en pantalla fue solo un reemplazo temporal por lesiones de otros competidores. “Ahí acabó su participación”, sentenciaron.
De ese modo, representantes de la productora manifestaron su rechazo al presunto delito, confiando en que las autoridades investigarán a fondo la gravedad del caso y a todos los implicados.
Por otro lado, bajo los términos de la acusación fiscal, la víctima, identificada como Marcela Sánchez, habría sido abusada mientras se encontraba inconsciente y sin capacidad de consentimiento durante una fiesta en Iquitos.
Dicha denuncia incluye el cargo de exposición no autorizada de contenido sexual, pues Marcela relató que el ultraje fue grabado, transmitido en vivo y posteriormente difundido en plataformas como Discord y Kick.
Sobre esto, la defensa de Sánchez, a cargo del abogado Felipe Salas señaló que, de probarse los hechos, el acusado enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión.
Actualmente, el proceso se mantiene en etapa de peritaje audiovisual y recolección de testimonios por parte de la Fiscalía.
