Resumen

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Según la defensa legal de la víctima, de hallarse culpables, el modelo podría enfrentar hasta 20 años de cárcel | Foto: Archivo GEC
Según la defensa legal de la víctima, de hallarse culpables, el modelo podría enfrentar hasta 20 años de cárcel | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este miércoles, la Fiscalía de Loreto inició las investigaciones contra los ‘streamers’ Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es Guerra’, y Abraham Steve Canez Gil, conocido en redes sociales por ‘Kingteka’, señalados como presuntos responsables del abuso sexual a Marcela Sánchez, una joven de 19 años, en Iquitos.

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