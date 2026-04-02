Este miércoles, la Fiscalía de Loreto inició las investigaciones contra los ‘streamers’ Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es Guerra’, y Abraham Steve Canez Gil, conocido en redes sociales por ‘Kingteka’, señalados como presuntos responsables del abuso sexual a Marcela Sánchez, una joven de 19 años, en Iquitos.

Según la víctima, quien denunció el hecho ante las autoridades, el ultraje ocurrió durante una fiesta, cuando Arenas presuntamente agredió a la joven para luego grabar el momento, transmitirlo en plataformas de ‘streaming’ y difundirlo entre sus seguidores.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el caso se tipifica como presunta violación de una persona en estado de inconsciencia o incapaz de resistir, además de otros delitos, pues Marcela aseguró que estaba inconsciente y no podía dar su consentimiento.

La Fiscalía fijó un plazo de 60 días para realizar las diligencias principales, entre las que destaca la entrevista de la víctima mediante cámara Gesell, un entorno controlado diseñado para proteger su integridad emocional.

Asimismo, las autoridades han solicitado la exhibición y entrega de los teléfonos celulares y equipos de grabación de los investigados para analizar el contenido almacenado.

Sánchez, por su parte, relató ante medios de comunicación que, tras asistir a diversos establecimientos nocturnos, terminó en un hospedaje donde habría perdido el conocimiento. “Me violó en un estado donde yo no estaba consciente; no sabía lo que estaba haciendo”, declaró llorando en ‘Magaly TV, la Firme’.

Además de la presunta agresión, la defensa de la víctima interpuso una segunda denuncia por la difusión y comercialización de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.

Sánchez afirmó que el hecho habría sido transmitido en vivo a través de plataformas digitales y posteriormente filtrado en redes sociales. Al respecto, señaló: “He decidido hacer la denuncia porque han dañado mi honra".

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció su intervención en el caso mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, brindando contención emocional y asesoría legal a Marcela.

Finalmente, Arenas rechazó las acusaciones desde sus plataformas, asegurando que colaborará con la justicia y entregará los medios probatorios necesarios. Aunque admitió que “se excedieron los límites”, negó el uso de drogas y calificó la acusación de abuso como difamación.

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