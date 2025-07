Ante los rumores por un supuesto beso entre Piero Arenas y Pamela López, la expareja del futbolista Christian Cueva, el exchico ‘reality’ aclaró su versión de los hechos, desmintiendo las afirmaciones de Macarena Gastaldo en ‘El Valor de la Verdad’.

Durante una entrevista con '¡Ponte en la cola!’, Arenas negó que haya ocurrido un beso con López en una discoteca de Lince, lugar donde, según Gastaldo, se habría producido el encuentro mientras Cueva intentaba reconciliarse con la madre de sus hijos.

“Mira, un besito no se le niega a nadie, pero esta vez puedo decir que no le he dado un beso” , señaló Arenas al ser consultado sobre el supuesto romance. “La vi, la conozco, yo saludé a todo el mundo, me tomé un vaso. Le di un ósculo en la mejilla, me quedé ahí y me fui”.

Niega pelea con Cueva y contradice a Macarena

De otro lado, Arenas también negó haber tenido algún altercado con Christian Cueva esa noche, asegurando que no lo vio en el local.

“No bailé con ella. Me parece raro que diga que tienen videos míos. No conversé nada. Escuché: ‘Soy la novia del 10’”, comentó.

En ese misma entrevista, el exintegrante de EEG fue tajante al desmentir a Gastaldo, quien había asegurado que Cueva llegó furioso al lugar, queriendo atentar contra él.

“Macarena no sé cómo inventa tanto. Si fuera pareja de Macarena, qué miedo, la verdad... cómo alguien me puede defender en la discoteca, yo ando solo”, finalizó.