Piero Arenas, exintegrante de “Esto es guerra”, reapareció en televisión para dar detalles de su nueva vida como streamer y hablar sobre los recientes rumores de un beso con Pamela López, aún esposa de Christian Cueva.

Las especulaciones de un presunto vínculo entre Piero Arenas y Pamela López surgieron luego de que la modelo Macarena Gastaldo revelara que los vio juntos en una discoteca de Lince, donde se habrían besado. Según dijo, esto habría sucedido en un contexto donde Christian Cueva intentaba reconquistar a su aún esposa.

Al respecto, Piero Arenas llegó al set de “Ponte en la cola” para dar su versión de los hechos y negó que se haya besado con Pamela López en una discoteca.

“Un besito no se le niega a nadie, pero esta vez puedo decir que no le he dado un beso”, aseguró el exintegrante de “Esto es guerra”.

Piero Arenas niega beso con Pamela López y aclara que Christian Cueva nunca lo golpeó. (Foto: Captura de video)

Asimismo, el actual streamer no solo negó un beso con Pamela López, sino que también descartó que se haya visto envuelto en una gresca con Christian Cueva, ya que no lo vio en la discoteca en mención.

“Yo no vi nada y ni siquiera vi a Cueva, nunca vi la gresca... Llegué a la discoteca, saludé a mis amigos de los boxs y al dónde estaba Pamela López. Soy respetuoso y saludo a todo el mundo y luego me fui con mis otros amigos”, precisó.

Como se recuerda, los rumores surgieron luego que Macarena Gastaldo afirmara que una amiga le contó que Piero Arenas y Pamela López se habrían dado un beso en una discoteca, hecho que llegó a oídos de Christian Cueva, quien supuestamente confrontó al chico reality.

“Macarena no sé cómo inventa tanto, si fuera pareja de Macarena, qué miedo, la verdad... cómo alguien me puede defender en la discoteca, yo ando solo”, puntualizó Arenas, despejando todas las especulaciones.