Resumen

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El chico reality fue abordado por un reportero del programa "Magaly TV, la firme" mientras hacía una transmisión en su cuenta de Kick. (Foto: Captura Kick /Piero Arenas)
El chico reality fue abordado por un reportero del programa "Magaly TV, la firme" mientras hacía una transmisión en su cuenta de Kick. (Foto: Captura Kick /Piero Arenas)
Por Redacción EC

Piero Arenas enfrentaría una denuncia por presunto abuso sexual a una joven en Iquitos. Al respecto, el chico reality tuvo una peculiar reacción al ser consultado por un reportero del programa “Magaly TV, la firme”, a quien también grabó con su celular.

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