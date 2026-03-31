Piero Arenas enfrentaría una denuncia por presunto abuso sexual a una joven en Iquitos. Al respecto, el chico reality tuvo una peculiar reacción al ser consultado por un reportero del programa “Magaly TV, la firme”, a quien también grabó con su celular.

El también influencer se encontraba en una transmisión en vivo de Kick cuando fue abordado por un reportero de “Magaly TV, la firme”, quien le preguntó por la presunta denuncia en su contra.

Ante esto, Piero Arenas se mostró sorprendido por la consulta y rápidamente le pidió al reportero que le muestre la denuncia, no sin antes preguntarle su nombre y enfocarlo con su celular. “Lo que estás diciendo es fuerte”, dijo.

El chico reality fue abordado por un reportero del programa "Magaly TV, la firme. (Foto: Captura Kick /Piero Arenas)

Tras la consulta, Piero le pidió al reportero que le muestre la denuncia y señaló: "Todo está registrado aquí, no puedes cortar nada aquí... ¿Por qué te ‘muñequeas’?, tú has dicho que tengo una denuncia. Magaly debe tener una gente muy buena para hacer esto”.

“No estoy afirmando nada, existe una denuncia, es un tema policial”, respondió el reportero.

Ante la insistencia del entrevistador, Piero Arenas solo atinó a contestar que le muestre esa supuesta denuncia y que su comunidad también pueda visualizarla; sin embargo, el hombre de prensa optó por retirarse sin mayores declaraciones del chico reality.

Piero Arenas enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual a una joven en Iquitos. (Foto: Captura Kick /Piero Arenas)

Sobre la presunta denuncia a Piero Arenas

Piero Arenas habría sido denunciado por presuntamente haber abusado de una joven durante un viaje a Iquitos y por haber publicado videos privados sin su consentimiento. La presunta víctima llegó a Lima y dio una entrevista en exclusiva a “Magaly TV, la firme”.

Acompañada de su abogado, la joven contó su versión de los hechos y aseguró que Piero Arenas se habría aprovechado de que ella había bebido alcohol.