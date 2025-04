La modelo Olenka Mejía ha denunciado que el futbolista Piero Quispe la habría amenazado de muerte a través de intermediarios para que no revelara detalles sobre la relación que mantuvieron.

Esta acusación surge luego de que ambos fueran vistos en un hotel del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, en un aparente encuentro clandestino que habrían pactado.

Olenka Mejía denuncia amenazas tras su encuentro con Piero Quispe

Según la denuncia presentada por Mejía en la comisaría de Surquillo y difundida en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, una persona de apodo ‘Alias Pepillo’ se contactó por teléfono, amenazándola de muerte a ella y su círculo cercano.

“Al contestar el teléfono, escuchó la voz de un hombre amenazándola de muerte, advirtiéndole que, si hablaba con la prensa, atentaría contra su vida”, detalla la denuncia.

Olenka Mejía denunció que recibió amenazas de muerte de allegados a Piero Quispe | Foto: Magaly TV la Firme (Captura)

Además, la modelo afirmó que el futbolista, mediante su abogado Juan Peña, intentó hacerla firmar un contrato de confidencialidad, el cual rechazó. “Yo soy la víctima, no merezco que me llamen para amenazarme”, enfatizó.

Piero Quispe habría negado a su hija y pareja, según Olenka Mejía

Olenka también reveló que tuvo una relación con Quispe entre julio y noviembre de 2022, y que, tras su ruptura, él la buscó en repetidas ocasiones, incluso cuando ya estaba en una relación con Cielo Berríos, madre de su hija, a quien negó.

“Tengo audios de él llorando. Me negó a su hija, me negó a la mujer”, afirmó Mejía.

La modelo contó que, al enterarse del embarazo de Cielo Berríos, confrontó al futbolista: “Si quieres volver conmigo, me buscas siempre, me mandas pasajes, me invitas a México... ¿qué haces embarazando a otra mujer?”.

Sin embargo, al ser consultada en persona por los reporteros de ‘Magaly TV, la Firme’, Olenka evitó contar más detalles, indicando que “no contaría nada”.

Olenka Mejía niega encuentros íntimos con Piero Quispe en hotel del Aeropuerto

En la misma entrevista, Mejía negó haber tenido encuentros íntimos con Piero Quispe, indicando que solo acudió el 26 de marzo al hotel Costa del Sol del Aeropuerto, para entregarle una camiseta a pedido de su hermano.

“No se necesita un cuarto de hotel para entregar una camiseta”, cuestionó Magaly Medina, quien también mostró audios donde Olenka le dice al futbolista “me extrañas”, sugiriendo que mantenían un vínculo sentimental.

Además, se descubrió que Piero Quispe tenía a Olenka en su lista de contactos favoritos para transferencias, lo que refuerza la hipótesis de que la relación era más estrecha de lo que ella admite.