Pietro Sibille celebra el regreso de ‘La Gran Sangre’: “Es un sueño que estoy cumpliendo”

El actor Pietro Sibille ha sido uno de los más emocionados con el regreso de “La Gran Sangre”, ya que, luego de 18 años, tendrá la oportunidad de volver a interpretar a ‘Mandril’ en la película que prepara Tondero.

Según explicó el actor nacional, la nueva película de “La Gran Sangre” empezará “exactamente donde terminó la primera”.

“Han pasado 18 años y la primera historia quedó con un final abierto. Siempre existió la intención de realizar una segunda parte, pero por diferentes motivos no se pudo concretar. Hoy, finalmente, todo está encaminado”, explicó.

Asimismo, Sibille aseguró que todos los actores del reparto se están preparando físicamente para asumir el reto de volver a interpretar a sus recordados personajes.

“Todos estamos en el gimnasio, espero que Aldo (Miyashiro) esté haciendo dieta. Para mí, volver a interpretar al ‘Mandril’ es un verdadero regalo, es un sueño que estoy cumpliendo. La serie continúa repitiéndose en YouTube y en redes sociales, y sigue gustando”, dijo.

Cabe resaltar que la nueva película de “La Gran Sangre” es una producción de Tondero junto a Capitán Pérez y marca el retorno de una de las series más emblemáticas de la televisión peruana, cuyo primer adelanto marca el regreso del ‘Dragón’, ‘Mandril’, ‘Tony Blades’ y la ‘Cobra’.

En el avance se observa a los protagonistas esposados y encapuchados mientras son trasladados por agentes policiales al salir de una prisión.