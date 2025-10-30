El actor Pietro Sibille reapareció en un evento público luego de mantenerse alejado de los reflectores por más de un año, esto tras las acusaciones de su expareja, Andrea Luna, sobre el consumo de sustancias.

En una reciente entrevista con Willax, desde la alfombra roja de la película “La habitación negra”, el actor se sinceró sobre el difícil proceso que llevó para superar sus adicciones. Según dijo, todo lo malo es cosa del pasado.

“Es una etapa cerrada, he conquistado aquello. Lo he logrado después de muchos años de trabajo, terapias. Ahora ya llevo 1 año y 7 meses completamente limpio”, explicó el actor al citado medio.

Pietro Sibille vuelve a la actuación en "La habitación negra", película de Yiddá Eslava. (Foto: Instagram)

“Sigue la batalla, pero es una batalla cada vez menos dura. Es un trabajo que implica muchas cosas. Sigo llevando terapias todas las semanas, tres tipos de terapias”, agregó.

Si bien no reveló detalles de sus errores, el actor aprovechó su reciente aparición para reflexionar sobre su pasado. “No tiene sentido pensar o arrepentirme de tantos errores que cometí. Al menos así lo veo yo: que cada quien tiene su tiempo, su proceso, para recuperarse de alguna enfermedad”, dijo.

Cabe señalar que la película al lado de Yiddá Eslava es el primer paso del regreso de Pietro Sibille a la actuación, ya que también tiene previsto ser parte del regreso de “La gran sangre”, proyecto impulsado por Aldo Miyashiro.