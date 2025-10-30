Pietro Sibille vuelve al cine tras superar su proceso de rehabilitación. (Foto: @lahabitacion_negra)
Pietro Sibille vuelve al cine tras superar su proceso de rehabilitación. (Foto: @lahabitacion_negra)
Redacción EC
Redacción EC

El actor reapareció en un evento público luego de mantenerse alejado de los reflectores por más de un año, esto tras las acusaciones de su expareja, Andrea Luna, sobre el consumo de sustancias.

En una reciente entrevista con Willax, desde la alfombra roja de la película , el actor se sinceró sobre el difícil proceso que llevó para superar sus adicciones. Según dijo, todo lo malo es cosa del pasado.

LEE: “Lo que hizo no se borra”: Andrea Luna habla de Pietro Sibille, del reto de interpretar a La Perricholi y de su incursión en la música

“Es una etapa cerrada, he conquistado aquello. Lo he logrado después de muchos años de trabajo, terapias. Ahora ya llevo 1 año y 7 meses completamente limpio”, explicó el actor al citado medio.

Pietro Sibille vuelve a la actuación en "La habitación negra", película de Yiddá Eslava. (Foto: Instagram)
Pietro Sibille vuelve a la actuación en "La habitación negra", película de Yiddá Eslava. (Foto: Instagram)

Sigue la batalla, pero es una batalla cada vez menos dura. Es un trabajo que implica muchas cosas. Sigo llevando terapias todas las semanas, tres tipos de terapias”, agregó.

Si bien no reveló detalles de sus errores, el actor aprovechó su reciente aparición para reflexionar sobre su pasado. “No tiene sentido pensar o arrepentirme de tantos errores que cometí. Al menos así lo veo yo: que cada quien tiene su tiempo, su proceso, para recuperarse de alguna enfermedad”, dijo.

Pietro Sibille vuelve a la actuación en "La habitación negra", película de Yiddá Eslava. (Foto: Instagram)
Pietro Sibille vuelve a la actuación en "La habitación negra", película de Yiddá Eslava. (Foto: Instagram)
MÁS INFORMACIÓN: “Estuve dos años internado en un centro de rehabilitación..., soy libre al fin”: el testimonio más honesto de Pietro Sibille

Cabe señalar que la película al lado de Yiddá Eslava es el primer paso del regreso de Pietro Sibille a la actuación, ya que también tiene previsto ser parte del regreso de “La gran sangre”, proyecto impulsado por Aldo Miyashiro.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC