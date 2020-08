Pold Gastelo está participando en una campaña para prevenir el contagio del coronavirus. El actor ha protagonizado un video en el que habla su experiencia tras ser diagnosticado con COVID-19 y los críticos momentos que vivió, para ayudar a tomar conciencia sobre lo letal que es esta enfermedad.

Esta iniciativa fue lanzada hace unos días por el Gobierno peruano y en el clip, Pold -quien estuvo al borde de la muerte e incluso tuvo que ser inducido a coma para que pudiera salvarse- le recuerda a las personas las medidas preventivas que se deben tomar para evitar los contagios en medio de esta pandemia.

“Soy un sobreviviente de COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus; lo que vino a demostrarme que sí era era que perdí el olfato. Pero en ese ínterin me di cuenta de que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían dos hermanos que también estaban igual”, manifestó.

“En el momento en que me encuentra a mí, yo estaba ya un poco inconsciente, tenía problemas de respiración graves, entonces me tienen que trasladar a un lugar de emergencia, y automáticamente tuvieron que inducirme en un coma para poder entubarme”, detalló el actor nacional.

Pold Gastelo indicó que “en el momento más crítico yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y el otro estaba mal. Éramos tres hermano contagiados y mi preocupación era qué había pasado con ellos, me sentía impotente y yo estaba sin poder hacer absolutamente nada”.

“El único remedio que hasta ahora conocemos para combatir este flagelo es la responsabilidad. Sin embargo, lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección”, enfatizó.

“Definitivamente yo estoy convencido de que el virus necesita un vehículo, y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando. El COVID no mata solo, no seamos cómplices”, se le escucha decir al final del video.

Pold Gastello, destacado actor con una larga trayectoria en la televisión y teatro que ha participado en producciones como “Yo no me llamo Natacha”, “Colorina”, “Amor de madre”, “Mi amor el wachimán”, “Gamarra”, fue ingresado de emergencia a mediados de mayo tras ser hallado inconsciente en su casa.

Luego de confirmarse que tenía COVID-19 y de esta hospitalizado más de 15 días, logró superar el virus. Abandonó la clínica donde lo atendieron los primeros días de junio y su recuperación ha sido exitosa. Ahora, con su testimonio, busca ayudar a que más peruanos entiendan que esta enfermedad no es un juego y que te puede arrebatar tu vida o la de los que más quieres.

