La exintegrante de “Combate” Fabianne Hayashida compartió las razones que motivaron su separación con Mario Rangel, exesposo con quien tuvo dos años de matrimonio.

De ese modo, la también empresaria especificó que el compartir negocios, vivienda y otros espacios de su vida con Rangel de forma excesiva redujo el interés que ambos tenían por la relación, hecho que provocó su distanciamiento.

“Yo creo que tener tantas cosas juntos ya hizo que nos cayéramos un poco mal”, comentó Hayashida durante una entrevista con el programa “América hoy”.

Fabianne Hayashida y la razón que motivó su separación con Mario Rangel





Rangel y Hayashida se casaron en diciembre de 2021, sin embargo, su relación habría terminado también por la falta de espacios para ellos mismos.

“Ya veníamos un poco mal porque manejábamos varias cosas juntos, te soy bien sincera y nos casamos bien jóvenes, ya no nos entendíamos muy bien y ahora somos patazas”, agregó.

Tras su separación, la recordada China del extinto programa “Combate”, aseguró que tanto ella como su expareja se dividieron los bienes de manque equitativa.

“Hemos reaccionado bien al mancomunado, cada quien su parte, 50/50, nos hablamos muy bien, con mucho respeto, es increíble, es más, ahora me cae mejor”, explicó.

Fabianne Hayshida acude a terapia psicológica por separación





Por otro lado Hayashida comentó que su madre le pagó diez sesiones terapéuticas con un profesional de la salud al conocer que se divorciaría de Mario Rangel.

Además explicó que tras abandonar el departamento que compartía con su exesposo, tuvo sentimientos de tristeza, pero que no la detuvo para continuar sus planes. Fabianne vive actualmente con sus padres y estará con ellos hasta enero de 2024.

“Yo estaba casada, quería tener hijos, hasta ahora es durísimo, hasta ahora lloro, me da pena, pero me paro y hago mis cosas, no me detiene”, comentó.