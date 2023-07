La cantante de cumbia Marisol confesó el motivo por el que actualmente se encuentra distanciado de su hijo mayor York Nuñez. En una entrevista para el podcast de Verónica Linares, la ‘Farona de la cumbia’ contó que botó a York de su casa porque se convertiría en padre a sus 26 años.

“Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, narró la artista ante la interrogante de Linares.

CONOCE MÁS: Marisol rompe al llanto al hablar sobre un difícil episodio de su vida en el que casi pierde la voz

¿A qué se dedica el hijo de Marisol?

Actualmente, el hijo mayor de Marisol es ingeniero de sonido y trabaja en la orquesta La Magia del Norte, propiedad de su madre. Además que es dueño del estudio de grabación Fara Records, en Chilayo.

Luego de que Marisol se enteró de que su hijo York sería papá, la cantante decidió botarlo de su casa para que pueda asumir su responsabilidad paternal por su cuenta.

“Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, enfatizó la cumbiambera.

Marisol revela el motivo por el que se divorció de su segundo esposo

Por otro lado, durante esa entrevista, la cantante reveló el motivo por el que se divorció de su segundo esposo Carlos Gómez, resulta que la expareja de la cantante le fue infiel con una de las bailarinas de su elenco.

“Luego ya no molestaba mucho. Luego yo me llego a separar porque él me engaña con mi bailarina. Es algo que nunca lo he dicho en televisión de frente. Cuando tuve bailarinas, yo me di cuenta. Yo no sé cómo ellos se habían dado el teléfono y se han seguido comunicando. Casi me cuesta la vida, mi decepción fue grande”, indicó Marisol.