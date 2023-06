Mathías Brivio fue el conductor del reality Esto es Guerra durante muchos años, siendo considerado el patriarca del programa junto a Johanna San Miguel. Por ello, en una entrevista brindada a Renzo Schuller, habló sobre su salida del programa y recordó algunas vivencias y ocurrencias que sucedieron durante su estadía en el programa de competencias.

“Yo cuando entré a ‘Esto es guerra’, mi hija tenía 3 años. Llegaba a mi casa a las 9.30 y no veía a mi hija ni regresar del colegio y, cuando llegaba, ya estaba dormida. Me perdí ocho años de mi hija (...)”, lamentó Brivio, quien se mostró bastante triste al recordar cómo el programa afectó su vida personal.

En otra entrevista brindada a Verónica Linares en su canal de Youtube, el presentador confesó que no sabía que su reemplazo sería Gian Piero Díaz, enterándose de la noticia al aire, donde no pudo evitar su sorpresa.

“Yo no sabía que él iba a entrar al programa, no me dijeron nada. Yo me enteré al aire, literalmente en vivo, que Gian Piero era el reemplazante. Me vieron desencajado. No sabían lo que estaba pasando. Pero más se desencajó Renzo Schuller que yo”, reveló.