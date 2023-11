La polémica entre Leslie Shaw y otras cantantes peruanas sigue encendida. En ese sentido, Michelle Soifer explicó la razón que tuvo para comunicarse Shaw vía redes sociales.

Como se recuerda, hace unos días, Leslie reveló en televisión nacional un mensaje que Soifer le envió a su cuenta de Instagram. “Shaw”, decía brevemente el texto.

De este modo, Soifer se pronunció por el mensaje que envió a Leslie Shaw, primero aceptando su intención de comunicarse con el fin de solucionar las posibles asperezas entre ambas.

“El otro día estaba con mi equipo de trabajo y dije de repente si conversamos nos entendemos como adultas, personas maduras, pero ella no pierde oportunidad para hacer su escandalete”, dijo.

Luego, Soifer comentó que la contactó solo por su apellido (de Leslie) para saber cuál era el problema que existía. “Ni siquiera me importa lo que haga con su carrera, yo no tengo competencia, he hecho mis cosas sola“, añadió.

Michelle Soifer le pide respeto a Leslie Shaw

Finalmente, Michelle se dirigió a Leslie Shaw aclarando que no tiene interés en parecerse a ella o seguir peleando mediáticamente, por lo que pidió respeto a su carrera musical.

“Yo no quiero ser como tú, no me interesa pelearme contigo, tampoco me importa estar en este juego de dimes y diretes. Respeto tu carrera, tu trayectoria, igual respeta la mía”, sentenció.