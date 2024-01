En redes sociales está circulando una falsa noticia que asegura el fallecimiento de Christian Thorsen. Ante ello, el actor decidió publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, adaptando el poema ‘Masa’ del escritor peruano César Vallejo.

“¡Ay! Y me siguen muriendo. ¿Me levantaré y abrazaré al primer hombre y hecharme a andar?”, escribió el artista en un post.

Cabe mencionar que la primera vez que aparecieron rumores sobre su muerte fue en el 2022, cuando Thorsen confesó que fue diagnosticado de cáncer de próstata. El intérprete mencionó que negó seguir con quimioterapias porque optó por un tratamiento alternativo que lo mantiene estable.

“El doctor me dijo que el muérdago lo que hace es estabilizar tu sistema inmune. O sea, cuando me dijo que yo era el que iba a pelear contra el cáncer, eso me gustó. No era que un químico iba a batallar sino tú mismo y reforzando tu sistema inmune. Eso es lo que hace el muérdago y además que lucha contra las células cancerígenas”, dijo.

Christian Thorsen compartió un mensaje navideño

Christian Thorsen, más conocido como ‘Platanazo’ de la serie ‘Al fondo hay sitio’, ha tenido poca interacción en redes sociales desde que reveló su lucha contra el cáncer. Sin embargo, en Navidad reapareció en Instagram para agradecer las muestras de cariño.

“Quiero agradecer de manera muy especial a toda la gente que está al tanto de cómo voy con mi salud. Gracias por su cariño, por su buena onda, por sus mensajes y por estar ahí, muchísimas gracias. Aprovecho para desearles una feliz Navidad y que el 2024 sea un gran año para todos”, dijo Thorsen antes de compartir un saludo por fin de año.