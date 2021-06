Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia fueron nominadas en la misma categoría ‘La nueva generación femenina’ en Premios Juventud 2021, importante gala musical de la cadena estadounidense de habla hispana Univision.

Ante este nuevo escalón en su carrera musical, la cantante Daniela Darcourt recurrió a sus redes sociales para agradecer a sus fans por su respaldo.

“Lo veo y no lo creo. Estamos nominados como ‘La nueva generación femenina’ en los Premios Juventud. Y digo estamos porque nada sería posible sin tanto apoyo y amor. Millones de gracias a cada uno de ustedes por hacer posible esto. Su amor y apoyo incondicional hace que esto y más suceda”, expresó Darcourt.

“Nada sería igual sin ustedes, aquí acompañándome en cada paso, alentándome a ser mejor cada día. A mi familia, a mi madre, a mi equipo, a mi directora y mejor amiga por ser parte de esto. Gracias por ser mi soporte y motor nuevo de motivación”, agregó.

Yahaira Plasencia no se quedó atrás y también expresó su agradecimiento por ser considerada en Premios Juventud 2021.

“Me considero una mujer muy fuerte, a pesar de caer muchas veces siempre me levanto y sigo adelante. Esta es una bendición más señor, una de las tantas que siempre me brindas y cada vez estoy más segura de que tu tiempo es perfecto y jamás me voy a rendir. Seguiré luchando por mis sueños, desde niña soñé con esto y se está cumpliendo poco a poco”, señaló la salsera en Instagram.

