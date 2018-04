El cine y televisión de América Latina y España nunca ha sido tan relevante como ahora. Por ello lo mejor de ambos espacios, tan distintos y tan unidos por el idioma, se reunieron en la Riviera Maya (México) para los Premios Platino.

El evento contó con la presencia de actores peruanos, como es el caso de Stephanie Cayo ("Club de cuervos"), Bruno Ascenzo ("Locos de amor 2"), Christian Meier ("Asu Mare 2"), entre otros. Puedes revisar sus imágenes en la galería que abre este artículo.

También se dejaron ver actores de otras latitudes, como Luis Gerardo Méndez ("Club de cuervos"), el internacional Eugenio Derbez ("How to be a Latin Lover"), así como Daniela Vega, cuya película "Una mujer fantástica" se coronó como la gran ganadora de la noche.

—Sobre los Premios Platino—

Los Premios Platino, que se transmitieron en vivo por el canal TNT, rindieron honor a lo mejor a lo mejor del cine y la TV de idioma español.

Ganadora de cinco estatuillas, la película chilena "Una mujer fantástica" sigue la historia de Marina Vidal (Daniela Vega), mujer trans que tiene que sobrellevar la muerte del hombre que amó.

De igual modo, entre las series nominadas estuvieron "El ministerio del tiempo", serie española que sigue a los funcionarios de una agencia gubernamental encargada de velar por que nadie altere la historia para su propio beneficio.