Presentadora de TV se enfrenta con seguidora en Instagram

"Cansada de ver su rostro" en la televisión, una usuaria de Instagram decidió arremeter contra la presentadora del del programa ‘Muy Buenos Días’, la colombiana Laura Acuña. Lo que no esperaba la internauta era la dura respuesta de la conductora.

"Qué fastidio verla hasta en la sopa, váyase (sic) para su casa a cuidar a sus hijos", le escribió por mensaje directo de Instagram como Luisa Fernanda. La conversación fue compartida por la presentadora por Instagram Stories y algunos de sus seguidores decidieron compartirla como publicación permanente.

"No sea descarada y atrevida ¿Grotesca? Grotesca usted que anda viendo perfiles de personas que no le gustan, pero se tuerce de envidia y de odio. Todo eso que escribe es el reflejo de la porquería de ser humano que lleva por dentro, porque una persona que se atreve a hablar y juzgar a otra que no conoce no es ni inteligente ni buena, consiga psicólogo", afirmó Acuña en la misma captura de Instagram.

El intercambio de frases fuertes e insultos continuaron entre ambas mujeres, según se ve en las capturas compartidas en Instagram. No sería la primera vez que la presentadora de televisión es protagonista de escándalos y problemas en redes sociales.

Finalmente, en una nueva publicación en Instagram Stories la colombiana decidió exponer el perfil de la persona que la insultó durante toda una tarde mediante mensajes directos.