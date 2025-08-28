Christian Martínez Guadalupe, a quien conocen como “Cri Cri” y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, fue liberado el miércoles 27 de agosto después de permanecer casi 11 meses en el penal de San Juan Lurigancho, donde estuvo recluido por una acusación de abuso sexual.

De ese modo, fue la madre de Martínez, Cecilia Guadalupe, quien confirmó la noticia, asegurando que Christian recibió su libertad tras la revisión de pruebas periciales, que resultaron a su favor. “Se hizo justicia, es lo que se quería”, declaró la tía de Farfán, visiblemente emocionada, al salir del Ministerio Público.

¿De qué y por qué fue denunciado el primo de Farfán?

El caso se inició en septiembre de 2024, cuando una joven de 19 años denunció a Martínez Guadalupe por presunto abuso sexual.

Según el testimonio, los hechos habrían ocurrido el 22 de septiembre de ese año, durante una reunión en la casa de Farfán en La Molina.

Días después de la denuncia, el 27 de septiembre, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el primo de la “Foquita”.

Versión de la familia de Martínez

Por su parte, la madre de Christian Martínez, afirmó que siempre confió en la inocencia de su hijo, indicando que “los exámenes y pruebas periciales” salieron a su favor, lo que habría motivado su liberación.

“Yo luché y dije eso porque yo ya sabía la verdad, él ya me la había contado. Yo le dije: ‘Yo te voy a sacar’, y cumplí mi palabra”, dijo Cecilia en ‘Amor y Fuego’, enfatizando que la familia sufrió durante los meses de encarcelamiento de Martínez. “Ahora hay que saber el porqué la chica procedió de esa manera” , agregó.

Hasta el momento, Jefferson Farfán no se ha pronunciado por la liberación de su primo.