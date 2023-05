La cantante Milagros Soto, más conocida en la industria musical peruana como Princesita Mily, atraviesa un difícil momento debido a complicaciones en su salud. Según informaron las redes sociales de Pintura Roja, solo “un milagro puede devolverle la salud”.

A través de un extenso comunicado, la agrupación señala que la intérprete nacional lucha por su vida contra una dura enfermedad que no solo la ha afectado físicamente, sino también de forma económica. Todo habría iniciado, aproximadamente, hace un mes.

“Hace aproximadamente un mes recibí una de las noticias más terribles que me dolió tanto como les va a afectar a ustedes… Nuestra princesita Mili, está atravesando por el momento más difícil de su vida, luchando con las pocas fuerzas que le queda contra ese enemigo invisible que está al acecho, para atacarnos cuando menos lo esperamos”, señala la publicación.

¿Qué enfermedad enfrenta la Princesita Mily?

En la publicación no detalla la enfermedad que enfrenta la cantante, pero hacen hincapié en que no solo afecta su salud, sino también su economía. Además, precisaron que la misma artista no quiere que nadie sepa del “mal que la aqueja”.

“No voy a entrar en detalles porque ella tiene la misma escuela de quien escribe. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente ya que la maldita enfermedad, no solo afectó su salud sino también su economía y por la responsabilidad que me atañe estoy evaluando hacer un concierto para que el íntegro de lo que se recaude sirva para su tratamiento”, señala el comunicado.

¿Cómo ayudarla?

La publicación también coloca números de cuenta de conocidos bancos para todas aquellas personas que desean contribuir a la recuperación de la Princesita Mily. “Solo un milagro puede devolverle la salud y eso está en manos de Dios, por lo que pido que todos unidos oremos con fe para lograr una Esperanza de vida para nuestra Princesita Mili”, puntualiza la misiva.

