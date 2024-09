La periodista Priscila Mateo reapareció ante las cámaras de televisión para hablar de su romance con el actor argentino Julián Zucchi, con quien todavía no ha formalizado el vínculo, despertando especulaciones y críticas mediáticas. Aunque la exreportera de “Magaly TV, la Firme” ha mantenido en reserva sus opiniones, durante un evento musical, decidió pronunciarse públicamente, indicando que “viene construyendo su relación”.

De ese modo, la mujer de prensa recalcó que el ex Parchís no ha oficializada ni negado su vínculo, asegurando que se encuentran formando una relación, ya que se conocen por poco tiempo. “Lo único que les puedo decir es que esto es una construcción, estamos construyendo algo, que es una relación. Pero después, que sí, que no, no quiero decir tampoco, no voy a exponer más”, afirmó.

Como se recuerda, tras su renuncia al programa de Magaly Medina, en ATV, se dejó entrever que Priscila abandonaba su trabajo para complacer a Julián, quien es centro de críticas por parte de la Urraca. Al respecto, Mateo dijo: “Yo jamás dejaría mis sueños por alguien, es imposible, menos por un hombre. Me parece un pensamiento básico y machista decir ‘ay, dejó todo por tal persona’”.

La periodista relató su esfuerzo por ganarse un lugar en el medio, destacando su trabajo arduo incluso durante el embarazo. “Un año entero me gané mi lugar, porque decían que Priscila es de las notitas más tranquilas; no me gustó que me traten así, yo fui y gané mi lugar”, recordó Mateo.

Al respecto, el argentino negó haber influido en ella para abandonar el programa de ATV. “Soy el primer defensor del trabajo”, indicó con evidente molestia.