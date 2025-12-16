El imitador peruano Dominic Sánchez Lozano, conocido por interpretar al cantante puertorriqueño Lennox en el programa “Yo soy”, fue asesinado a balazos el lunes 15 de diciembre en el distrito de Puente Piedra.

El ataque ocurrió en la puerta de la casa del artista, en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con la avenida Las Acacias, cuando Sánchez Lozano se disponía a ingresar a su vivienda.

Testigos señalaron que un sujeto se acercó al artista y le disparó múltiples veces antes de escapar en una motocicleta. Vecinos y familiares intentaron auxiliar a Sánchez Lozano tras escuchar los disparos, pero no sobrevivió a las graves heridas y falleció en el lugar.

Imitador de Lennox de “Yo soy” fue asesinado en la puerta de su vivienda en Puente Piedra. (Foto: IG)

La Policía Nacional del Perú acudió al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias policiales correspondientes. Los peritos de criminalística encontraron evidencias de hasta 14 impactos de bala, mientras que la investigación preliminar continúa para determinar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha establecido un motivo claro del crimen, aunque las autoridades no descartan que pueda tratarse de un posible ajuste de cuentas, considerando los antecedentes policiales de la víctima.

Imitador de Lennox de “Yo soy” fue asesinado en la puerta de su vivienda en Puente Piedra. (Foto: Captura de video)

Dominic Sánchez había ganado reconocimiento en el programa “Yo soy”, donde participó en el año 2013, consolidándose entre el público por sus interpretaciones del repertorio de Lennox. Fuera de la televisión, también había logrado seguidores en redes sociales por sus actuaciones musicales.

El caso ha generado conmoción entre seguidores y colegas del artista, quienes expresaron su dolor y condolencias en redes sociales tras conocer la noticia. La PNP continúa con las investigaciones para identificar al autor del ataque y esclarecer el móvil detrás del homicidio.