Este viernes 21 de octubre, Milett Figueroa visitó el set de “En boca de todos” para hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Y los conductores aprovecharon la oportunidad para preguntarle por su expareja Patricio Quiñones, quien recientemente hizo noticia tras volver a Perú como parte del staff de baile de Daddy Yankee en su gira “La Última Vuelta World Tour 2022″.

“El ‘Pato’ Quiñones la está rompiendo, reapareció en el concierto de Daddy Yankee, ¿te enteraste?”, le comentó Ricardo Rondón a Milett Figueroa.

Ante el comentario, la modelo y actriz se mostró un poco incómoda y trato de no ahondar mucho en el tema y solo atinó a decir: “Sí, que le vaya muy bien la verdad”.

“Milett, yo fui al concierto. Está hecho un bombón, en el escenario se le veía gigante y la rompió. Yo lo veía y gritaba”, comentó Tula respecto a la participación de ‘Pato’ Quiñones en el concierto de Daddy en Lima.

La modelo y actriz aseguró que ella también iba a ir al concierto, pero se quedó dormida y no pudo asistir. “Yo iba a ir al concierto, pero me quedé dormida y mi hermana me quería matar”, comentó.

Finalmente, Milett se negó a hablar más sobre el tema, pues aseguró que el bailarín es parte de su pasado.

