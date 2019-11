¿Qué prefieren celebrar los peruanos el 31 de octubre: el Día de la canción criolla o Halloween? Si bien una busca resaltar nuestro patrimonio musical y la otra tiene procedencia extranjera, ambas se festejan en nuestro país de forma masiva.

Son los más pequeños y los jóvenes quienes -en su mayoría- se inclinan por los disfraces y las fiestas temáticas y celebran la Noche de las brujas. Los adultos, en cambio, optan por la jarana y la diversión con nuestra música.

¿Qué piensan los más populares representantes del criollismo en el Perú, sobre Halloween? A continuación, algunas opiniones.

LOS ARDILES

“Cuando era profesor en el colegio Champagnat, mis alumnos, que eran de primaria, se disfrazaban de criollos: de Felipe Pinglo, de Chabuca Granda. Ello ocurría porque siempre les hablaba de nuestra música. Y ahora lo veo reflejado en mis hijas. Tengo dos hijas, una de doce años, otra de ocho, y no puedo exceptuarlas de Halloween porque forma parte de su generación y les gusta. Sin embargo, tienen videos disfrazadas, cantando música criolla; y cuando los niños van a la casa a pedir caramelos, los recibimos cantando lo nuestro. Así matamos dos pájaros de un tiro”.

EVA AYLLÓN

“Jamás en mi vida he celebrado Halloween. Nunca me he disfrazado, nunca he ido a una fiesta de Halloween, me hubiera encantado, pero lamentablemente yo trabajo esos días por la canción criolla”, Dijo, además, que cuando era pequeña su querida abuela no la dejó celebrar otra cosa que no sea la música de nuestras raíces.

LUCÍA DE LA CRUZ

“La música peruana debe ser difundida en los colegio y las universidades. El 31 debe ser una fecha obligatoria de celebración del género criollo en todos lados. Halloween es algo de Estados Unidos, no de nosotros. Allá no festejan ni hablan lo nuestro. Obviamente los peruanos radicados casados con extranjeros lo aprenden de sus parejas”.