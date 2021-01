Juan Carlos Valderrama Umbert, productor de televisión, fue denunciado por EsSalud tras negarse a cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días en la Villa Panamericana, tras dar positivo al COVID-19 en la prueba antígena, luego de llegar a Lima procedente de Miami, el último fin de semana.

En entrevista con América Noticias, el director del Centro de Atención y Aislamiento de la Villa Panamericana, Carlos Olivera, contó los detalles del hecho y señaló que Valderrama descendió del vehículo cuando iba a ser ingresado a la Villa Panamericana y tuvo una actitud “prepotente”, alegando que conocía a la ministra de Salud y a “un montón de gente”.

“Sanidad Aérea Internacional cumple con el protocolo de tomarle la prueba antígena, a la cual sale positivo y, por el decreto supremo que existe, él debe venir a la Villa Panamericana a pasar su aislamiento por 14 días”, manifestó Olivera.

¿Quién es Juan Carlos Valderrama?

Juan Carlos Valderrama Umbert es hijo de Juan Carlos Valderrama Vásquez de Velasco y la Gerente de Producción de Entretenimiento de Latina, Susana Umbert. En su carrera ha participado en algunos proyectos de Latina Televisión, actualmente está a cargo de la producción del matutino “Mujeres al Mando”.

Susana Umbert ha fundado su propia compañía de producción de contenido audiovisual con su hijo Juan Carlos Valderrama. La productora estuvo a cargo de la película “La paisana Jacinta, en busca de Wasaberto”, cinta peruana que obtuvo éxito en la taquilla.

Durante sus casi 10 años en Latina, Susana Umbert ha producido programas como “La voz”, “Perú tiene talento”, “Tu cara me suena”, “Los 4 finalistas”, “Yo soy”, “El valor de la verdad”, “El último pasajero”.

Rompe su silencio

Tras enterarse de la denuncia de EsSalud en su contra, el productor de televisión rompió su silencio y aseguró que firmó documentos en los que se compromete a cumplir aislamiento en su vivienda y consideró que no realizó amenazas y solo hubo “comunicaciones fuertes”.

“Yo he firmado una declaración jurada, primero en el aeropuerto, donde yo cumpliré el aislamiento y la cuarentena en mi domicilio, y en la Villa Panamericana me hicieron firmar un documento donde yo me hacía responsable por mi salud en caso tuviera COVID-19 y la molecular salga positiva, porque todavía no me entero de la molecular, esa prueba antígena podría estar dentro del margen de error”, expresó Valderrama a América Noticias.

