Del vedetismo a la política: Todo sobre Mariella Zanetti, la nueva participante de “El valor de la verdad”

Actriz, vedette, empresaria e incluso política. Karla Mariella de Guadalupe Sánchez Zanetti (49), más conocida como Mariella Zanetti, ha hecho carrera en el mundo del espectáculo peruano. Es una mujer que ha sabido reinventarse a lo largo de los años, enfrentando tanto los elogios como las críticas en un país donde la televisión forja y destruye carreras. Y ahora ha vuelto a dar que hablar por su aparición en “El valor de la verdad”, conducido por Beto Ortiz.

Carrera en ascenso

Desde joven, Zanetti mostró aptitudes por las artes escénicas, pero fue en los años noventa cuando su rostro comenzó a hacerse conocido en la televisión peruana. Su salto a la fama ocurrió en el programa cómico “JB Noticias” (Latina), conducido por Jorge Benavides, el cual catapultó a la fama a varios talentos. Pero fue en “Risas de América” (América TV) donde tuvo un rol principal. Allí estuvo 11 años, tras los cuales ya era una figura destacada de la farándula local.

Pero no fue un camino sin piedras. A lo largo de los años Zanetti, conocedora de cómo se mueve la farándula, entró al juego de comentarios sobre sus pares. A decir cosas poco elogiosas sobre los demás. Por supuesto, sus pares le pagaron con la misma moneda.

“La gente piensa que soy agresiva, porque me he dado la imagen de mujer fuerte; pero soy todo lo contrario. Me quiebro rápido; soy muy llorona. No me gusta la violencia. Ni siquiera me gusta que me alcen la voz; me afecta mucho. Vine de un hogar maltratador y sé lo que se siente”, contó en 2019 al diario Ojo.

Además Zanetti, en su faceta de vedette, participó en diversos shows de variedades, donde combinó humor y música. Pero ella no se limitó a los escenarios; en el año 2010 sorprendió al postularse y ganar un cargo como regidora del distrito de Santiago de Surco. “Estamos para trabajar y realizar una buena gestión. Hemos dado nuestro compromiso y estamos poniendo nuestra imagen a favor de los vecinos”, contó en su momento a los medios de comunicación.

En un hecho que junta la política y el entretenimiento, se supo que en 2013 el alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca, mandó a poner unos arbustos con forma de panda gigante frente al domicilio de Zanetti, su entonces pareja. “Soy un romántico, ¿qué de malo tiene eso?”, dijo en ese entonces el alcalde.

A lo largo de los años, también participó en reality shows. Una de sus apariciones más recordadas fue en el programa “El gran show”, conducido por Gisela Valcárcel, en el año 2013. Y de manera más reciente, en el 2023, participó en “El gran chef: famosos”, donde ganó. Ella volvió al programa de cocina este 2025, pero abandonó la competencia.

Mariella Zanetti es madre de dos hijos, Massimilliano y Gamille. Aunque ha preferido mantener su vida privada con cierta reserva, a lo largo del tiempo detalles de su vida en pareja han terminado filtrándose ante los medios de comunicación. Ampliamente comentado fue su romance con el empresario Farid Ode, padre de Gamille, quien este 2025 ha negado haber sido mantenido por la exvedette.

“Me parece una ridiculez que Mariella, después de más de una década de divorciados, venga hablar de mí. Es una vergüenza. Como, seguramente, su marido no trabaja, necesitará plata para seguir manteniéndolo. Por eso se presenta y no se da cuenta del daño que le hace a mi hija”, dijo Ode al diario Trome, a propósito de las declaraciones de su expareja en “El valor de la verdad”.

En años recientes, Mariella ha optado por alejarse parcialmente de la televisión, aunque sigue siendo una figura relevante cuando aparece en entrevistas o en redes sociales. Su reaparición en “El valor de la verdad” marca un retorno a los reflectores en un país donde el chisme todavía sigue siendo materia de interés.

¿Qué dijo en “El valor de la verdad”?

Durante su paso por el programa “El valor de la verdad” este 2025, Mariella Zanetti respondió preguntas sobre su vida personal para llevarse un premio monetario. Habló sobre Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien está en prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias.

Zanetti aseguró que Hurtado participó en el intento de chantaje contra ella para no revelar al público su entonces relación con Roberto Gómez Baca. Pero la vedette no cedió a la presión. “No me di cuenta cuando nos grabaron. Pero no íbamos a dejarnos chantajear por algo tan bajo. Hicimos lo correcto”, dijo en “El valor de la verdad”.

También se refirió a vínculos con la política, como la vez en que César Acuña le ofreció integrar su plancha presidencial como vicepresidenta. También respondió con un sí a la pregunta de si el humorista Carlos Álvarez la despidió por no haber accedido a ir a una fiesta de Alejandro Toledo, expresidente del Perú.