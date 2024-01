El comunicador Daniel Marquina afirmó que Radio Oasis tiene los días contados en el espectro radiofónico, ya que debido a una crisis financiera, la emisora dejaría de funcionar desde el 1 de febrero.

De ese modo, el presentador reveló en el video-podcast Ouke, del publicista Carlos Orozco, que su programa “Pan con mantequilla”, también será expectorado de la señal radiofónica.

Por ello, el comediante explicó que la empresa de comunicaciones Bethel, propiedad de la iglesia evangélica del mismo nombre, tomaría la señal 100.1 FM tras la disolución de Oasis.

“Ya no voy a trabajar más en radio Oasis, ‘Pan con mantequilla’ se acabó. La radio va a desaparecer. No va a existir. A partir del 1 de febrero va a ser radio Bethel, una radio religiosa”, dijo el locutor de radio.

Por su parte, la corporación CRP, dueña de radio Oasis no confirmó lo adelantado por Marquina, sin embargo, Daniel sugirió que su cierre respondería a una crisis financiera producto de la actual recesión económica.

“O sea en lugar de ‘Pan con mantequilla’ será en Angeluz, me estás diciendo que en vez de Enanitos Verdes voy a escuchar Alabaré”, ironizó Carlos Orozco ante las afirmaciones de Marquina.





¿A qué se dedicará Daniel Marquina tras la disolución de Radio Oasis?





Otro inquietud que Daniel Marquina aclaró en el podcast del comunicador fue su futuro laboral tras la cancelación de radio Oasis y el programa que conducía a las 4 p.m.

El también actor dijo que ofrecerá sus servicios de locución a empresas de forma independiente y no descartó emprender alguna iniciativa digital.

“Este año ha sido locazo porque se me fue Movistar, se me fue la radio... Es como que la vida me está diciendo algo y llegó Ouke (el podcast de Carlos Orozco)”, dijo Marquina.

Esto porque en los últimos episodios del podcast, Daniel ha sido co-presentador junto con Orozco, quien no dudó en sugerir una futura alianza.