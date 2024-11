Rafael Cardozo, exintegrante de “Esto es Guerra”, admitió haber sido presionado durante años para casarse con su expareja, la modelo Carol Reali, conocida como Cachaza. El bailarín reveló que esta presión no solo provino de su círculo cercano, sino también del público, que constantemente cuestionaba su compromiso con Reali. “Fui presionado durante años, y esa presión continuó incluso después”, aseguró.

El exnovio de Cachaza relató que, aunque no quería un anillo ostentoso, temía las críticas que recibiría si le entregaba algo más sencillo. “Si yo le daba un anillo así (barato), la gente iba a decir que le pasa. Entonces fui y compré un anillo carísimo, para que la gente no me juzgue”, dijo a Trome, y explicó que el precio del anillo fue considerablemente alto. “Me hicieron buen precio, me lo dieron hasta en cuotas”, añadió.

A pesar de sus palabras, Cardozo subrayó que el gesto fue genuino, ya que lo hizo de corazón, pensando en el futuro de su relación con Cachaza. “Yo no le pedí el anillo para quedármelo, le dije que, si me devolvía la mascota, yo le regresaba el anillo”, sentenció en 2023.

En otro pasaje de la entrevista, Cardozo aclaró que el anillo no fue parte de un canje publicitario, sino que lo compró íntegramente, aunque prefirió no revelar su precio exacto. “No fue un canje. Me ofrecieron un descuento porque la empresa donde adquirí el anillo tiene un contrato conmigo, debido a mi colaboración con su marca de relojes”, detalló.

A pesar de obtener un descuento, el precio del anillo fue elevado, lo que lo llevó a pagarlo en cuotas. “Lo caro es la piedra. Tengo hasta un DNI de la piedra”, dijo previamente en “Magaly TV, la Firme”, haciendo alusión a la autenticidad de la gema que adornaba el anillo.

Finalmente, Cardozo reveló que la constante presión sobre su vida personal, especialmente en relación con su vínculo con Cachaza, fue un factor determinante durante su tiempo juntos. “Si veía que todo el Perú se preguntaba cuándo me casaba, era inevitable que me sintiera presionado”, señaló. Actualmente, Carol Reali mantiene una relación con el actor brasileño André Bankoff, a quien conoció durante una campaña publicitaria.