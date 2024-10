El programa “Al fondo hay sitio” suma un nuevo nombre a su elenco. Esta vez, el exchico reality Rafael Cardozo debutó como actor en la nueva temporada de la serie y lo hizo con un peculiar personaje, ya que encarna a una nueva versión del popular ‘Joel Gonzales’, personaje que es interpretado por Erick Elera.

El brasileño conversó con el bloque “Más Espectáculos” y reveló detalles sobre su ingreso a la serie “Al fondo hay sitio”, donde interpreta a una “versión guapa” del popular Joel. Según dijo, esta experiencia es totalmente distinta a la del reality “Esto es guerra”.

“¡Qué difícil! Imagínate, yo nunca he actuado a no ser en ‘Esto es guerra’, pero hacía cosas que nada que ver con un ‘Al Fondo Hay Sitio’ y me ponen justo a hacerme de Joel. ¡Qué difícil! Para mí, fue el primer día, imagínate, él tiene 20 años acá, entonces es muy difícil”, contó Rafael.

“Me gustó lo que hice, pero sí, tengo que pasar por clases, tengo que ir practicando. Tengo muchos años en televisión acostumbrado con una cámara, pero cuando hay un texto ¿no? la posición de cámara ya es diferente”, añadió el brasileño.

Rafael Cardozo debutó como actor en la sintonizada serie 'Al Fondo Hay Sitio’' y nada menos que encarnando al ocurrente Joel Gonzales. Como se sabe, en 'AFHS' todo puede pasar, es por eso que Joel está viviendo una nueva historia de amor con su vecina Anastasia. Algo curioso es que ella lo ve con ojos de amor por lo que lo percibe como un hombre guapo y musculoso, papel que se encarga de interpretar el ex guerrero. (Video: América TV)

Consejos de Nicola Porcella

Según contó el mismo Rafael Cardozo, su amigo Nicola Porcella le dio algunos consejos para esta nueva etapa de su carrera. Como se sabe, Nicola viene abriéndose camino en la industria mexicana con éxito.

“Me dijo: ‘Brother, haz lo que te digan, nada más que eso, al final, nosotros trabajamos para ellos, lo que te digan’”, le dice Porcella a Rafael Cardozo mediante un audio que le envió.

