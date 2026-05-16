Tras el escándalo en Argentina que casi rompe su matrimonio con Alejandra Baigorria, al ser visto de fiesta en un yate con modelos extranjeras junto a sus compañeros de ‘Esto es Guerra’, Said Palao recibió el apoyo de Rafael Cardozo, pues dijo confiar en su arrepentimiento, señalando que quien comete el error “sufre más”.

“No estuve en el yate porque no me invitaron (ríe pícaramente). Es una pena lo que ha pasado, porque el que más sufre es quien falla”, dijo el brasileño al ser entrevistado por Trome.

En ese sentido, calificó la situación como una pena, señalando que, según su perspectiva, Baigorria perdonó a Said bajo la condición de no repetir el episodio.

Mario Irivarren reaparece en una entrevista para aclarar su situación sentimental, responder sobre las polémicas recientes y comentar su decisión de alejarse de la televisión para enfocarse en sus negocios y su vida personal.

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Por otro lado, Cardozo habló de su relación a distancia con Evelyn Junco, dado que ella reside en Estados Unidos.

Al ser consultado sobre planes de matrimonio a corto plazo, descartó tajantemente una boda inmediata, señalando a ‘América Espectáculos’ que su prioridad actual está centrada en el crecimiento de sus empresas.

Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.

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“Un día me casaré, por eso estoy acá trabajando como loco, no para ahorrar, sino para dar prioridad a eso después. Mi prioridad ahora es el trabajo, los negocios, aprovechar el momento que estoy viviendo, después cambiarán las prioridades”, sentenció.

Por su parte, Junco coincidió con la postura de Rafael tras afirmar que la buena convivencia de la pareja se debe a que ambos ubican sus respectivas carreras profesionales en primer orden.

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