Resumen

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El brasileño también descartó tener planes de casarse próximamente con su pareja, Evelyn Junco. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El brasileño también descartó tener planes de casarse próximamente con su pareja, Evelyn Junco. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Tras el escándalo en Argentina que casi rompe su matrimonio con Alejandra Baigorria, al ser visto de fiesta en un yate con modelos extranjeras junto a sus compañeros de ‘Esto es Guerra’, Said Palao recibió el apoyo de Rafael Cardozo, pues dijo confiar en su arrepentimiento, señalando que quien comete el error “sufre más”.

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