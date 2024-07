Rafael Cardozo se está dando una nueva oportunidad en el amor. Después de la tormenta siempre llega la calma y en esta última etapa se encuentra el exguerrero, quien desde hace varios meses estaría saliendo con Evelyn Junco, una arquitecta peruana que solo tiene elogios y palabras de amor hacia él.

El conductor de televisión no ha querido brindar detalles de este nuevo romance, motivo por el que las cámaras de ‘América hoy’ abordaron directamente a la otra protagonista para que cuente cómo empezó todo.

Ella, un poco nerviosa, admitió que sale con Rafael Cardozo desde hace varios meses , aproximadamente seis. También se animó a contar que el brasileño es una persona que le gusta cocinar y consentir. En conclusión, dijo que es totalmente distinto a la versión que proyecta ante las cámaras.

“[Vamos juntos] unos buenos meses, varios meses ya. Él se porta muy bien, nos llevamos bastante bien, tenemos muchas cosas en común, la verdad es que él es una persona de admirar . Tenemos en común el fútbol, el ser perfeccionista, trabajadores, ambiciosos, entonces siempre estamos en sincronía”, comentó un poco tímida al programa de América Televisión.

¿Qué dijo Rafael Cardozo?

Por su parte, el ex chico reality no mostró el mismo entusiasmo que Evelyn Junco , lo que ha levantado críticas en las redes sociales. A diferencia de la arquitecta, el conductor de televisión fue escueto en sus declaraciones y cuidó mucho sus palabras para no dar detalles de más.