Rafael Cardozo perdió una apuesta contra Pancho Rodríguez en el programa de "Esto es guerra" y tuvo que dirigirse a su expareja Carol Reali, quien recientemente contrajo matrimonio. (Foto: Captura de video- "Esto es guerra" / Instagram - @carolreali)
Rafael Cardozo perdió una apuesta contra Pancho Rodríguez en el programa de "Esto es guerra" y tuvo que dirigirse a su expareja Carol Reali, quien recientemente contrajo matrimonio. (Foto: Captura de video- "Esto es guerra" / Instagram - @carolreali)
Por Redacción EC

Rafael Cardozo protagonizó un inesperado momento en “Esto es guerra” al referirse públicamente a Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, luego de perder una apuesta. El brasileño tuvo que felicitar a su expareja por la nueva etapa que atraviesa junto a su esposo, André Bankoff, con quien espera su primer hijo.

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