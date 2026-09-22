Rafael Cardozo protagonizó un inesperado momento en “Esto es guerra” al referirse públicamente a Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, luego de perder una apuesta. El brasileño tuvo que felicitar a su expareja por la nueva etapa que atraviesa junto a su esposo, André Bankoff, con quien espera su primer hijo.

Todo comenzó durante una competencia contra Pancho Rodríguez. Tras ser derrotado, Cardozo tuvo que cumplir el reto acordado y tomar el micrófono para enviarle un mensaje a la modelo, con quien mantuvo una relación sentimental durante más de una década.

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“Quiero decirte a ti, ‘Cachaza’, nunca nos hablamos, nunca ni por un mensaje de texto. Pero te deseo lo mejor con tu nueva vida, con tu esposo, con el hijo de ustedes que está por venir”, expresó Cardozo, quien hizo hincapié en que actualmente no mantiene ningún tipo de comunicación con su expareja.

Rafael Cardozo perdió una apuesta contra Pancho Rodríguez en el programa de "Esto es guerra" y tuvo que dirigirse a su expareja Carol Reali, quien recientemente contrajo matrimonio. (Foto: Captura de video / "Esto es guerra")

El exchico reality aprovechó el momento para recordar los años que estuvieron juntos y aseguró que no tiene críticas sobre aquella etapa. “Yo no tengo ninguna crítica que hacer durante todos estos 10 años. La gente cree que no funcionó; yo creo que funcionó 10 años”, precisó.

Cardozo cerró su intervención utilizando una frase que atribuyó a un amigo que también se la habría dedicado a una expareja: “Sé feliz”. El comentario provocó risas en el set y, posteriormente, el brasileño simuló llorar mientras algunos de sus compañeros se acercaban a consolarlo.

Sin embargo, después de la emisión, Rafael reconoció que no se sintió del todo cómodo con la situación. “No creo que tenga el derecho de hablar”, declaró a “Más Espectáculos”, señalando que ‘Cachaza’ ya está casada, espera un hijo y él forma parte de su pasado.

Magaly Medina destruye a Rafael Cardozo por enviar mensaje a Cachaza.

Como se recuerda, Carol Reali contrajo matrimonio civil con André Bankoff en São Paulo, Brasil, después de más de tres años de relación. Ahora, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo, mientras Cardozo asegura que prefiere mantener distancia y respetar la nueva vida que construyó quien fuera su pareja durante varios años.