Rafael Cardozo se presentó en el canal de streaming “Sin más que decir” y mientras se desarrollaba el programa, sus compañeros le recordaron un tema polémico que tuvo durante su relación con su expareja Carol Reali.

Durante el programa “Sin más que decir”, el exchico reality pasó por un momento incómodo tras ser consultado si tuvo un romance con Luciana Fuster, hecho que negó pese a los rumores que iniciaron hace ocho años.

Rafael Cardozo explicó que el único acercamiento que tuvo con la influencer ocurrió en un contexto de juego dentro de un programa. “Solo fue un rumor. La gente siempre piensa en la cochinada, el lado malo. Nunca hubo nada con Lucianita, solo en un juego que hicimos hubo un piquito y no miento”, aclaró.

El exchico reality rompe su silencio sobre los rumores de infidelidad con su expareja Carol Reali. (Foto: YouTube / "Sin más que decir")

Asimismo, el exintegrante de “Esto es guerra” lamentó que el público haya interpretado la situación de forma negativa. Según indicó, muchas personas asumieron automáticamente una traición, llegando incluso a ser calificado como “tramposo” durante su paso por televisión.

“Es difícil creer porque la gente me llamaba tramposo en ‘Esto es guerra’. Lo juro por mi hija”, respondió Rafael en el streaming “Sin más que decir”.

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Además, habló sobre el video que se viralizó en redes de Luciana Fuster y Flavia Laos donde se les ve juntas y sonrientes. Según dijo, este hecho no le parece bien después de haber estado distanciadas por Patricio Parodi.