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Rafael Cardozo niega rumores de infidelidad a 'Cachaza' con Luciana Fuster. (Foto: YouTube / "Sin más que decir")
Rafael Cardozo niega rumores de infidelidad a 'Cachaza' con Luciana Fuster. (Foto: YouTube / "Sin más que decir")
Por Redacción EC

Rafael Cardozo se presentó en el canal de streaming “Sin más que decir” y mientras se desarrollaba el programa, sus compañeros le recordaron un tema polémico que tuvo durante su relación con su expareja Carol Reali.

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