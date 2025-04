Rafael Cardozo visitó el set de ‘América hoy’ y en medio de una de las secuencias se refirió a su expareja Carol Reali, con quien mantuvo una relación de más de 10 años y hasta hubo propuesta de matrimonio; sin embargo, y cuando todos pensaban que era una de las relaciones más estables, terminaron.

En un tono gracioso, el exchico reality contó que Cachaza se quedó con tres terrenos en Chilca, mientras que a él le tocó uno en Huaral. Esta vez, el influencer brindó varios detalles de los acuerdos a los que llegaron tras romper el vínculo amoroso.

Frente a las cámaras, Rafael Cardozo explicó que los terrenos fueron adquiridos a medias cuando estuvieron juntos, pues tenían el objetivo de construir una casa de campo para sus vacaciones.

“Los compramos juntos (los terrenos). Yo me quedé con el de Huaral y ella con tres de Chilca ”, mencionó en el programa de América. Acto seguido, señaló que aceptó estas condiciones porque se sentía dolido y quería dar un punto final a este capítulo.

Como se recuerda, Rafael Cardozo le pidió matrimonio a Carol Reali en Año Nuevo de 2022. La noticia fue anunciada en todas las redes sociales y tanto sus familiares como amigos celebraron el gran paso en sus vidas.

Rafael Cardozo le pidió la mano a Cachaza mientras celebraban la llegada del 2022 en un crucero. Foto: Instagram

No obstante, la ilusión no duró mucho tiempo, ya que a los meses se les vio distanciados, situación que no admitieron. Fueron las cámaras de Magaly Medina las que captaron mucho después a Cachaza sacando sus pertenencias del departamento que compartían.