Rafael Cardozo reapareció en televisión como invitado del programa “América Hoy”, donde no solo contó detalles de sus próximos retos profesionales, sino que también aprovechó para revelar los motivos de su separación de Carol Reali, la popular influencer ‘Cachaza’, con quien mantenía una relación de 12 años.

En conversación con el programa de América Televisión, el modelo brasileño aseguró que ya no está enamorado de ‘Cachaza’; sin embargo, admitió que aun amaba a la modelo cuando terminaron su relación de más de una década.

“Voy a tener un cariño por ella, estoy manejando bien las cosas por el sentimiento que tuve por ella durante 12 años, es una persona increíble. Enamorado no estoy. En la separación sí seguía enamorado de ‘Cachaza’”, reconoció Rafael.

“Yo hablé que intenté arreglar la situación, yo sí estaba muy enamorado de Carol, pero sentía que no había más el amor de antes. Sentí que no iba a funcionar, yo queriéndola mucho, yo fui el que pidió que se vaya (de la casa)”, añadió.

En otro momento de la entrevista, Rafael Cardozo confesó que fue él quien le pidió a Carol Reali que se vaya del departamento que compartían.

“Soy sincero, en el momento que pedí que se vaya de mi casa, si ella me dijera ‘nos casamos hoy’, me casaba en ese momento. Ella sabe lo que pasó”, precisó Rafael Cardozo, no sin antes asegurar que actualmente está enfocado en otros proyectos.

Flavia Laos sobre anillo que devolvió Cachaza a Rafael Cardozo