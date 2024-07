Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, se pronunció en redes sociales luego que ‘Magaly TV: La Firme’ difunda imágenes donde se observa a la conductora de televisión besándose con Christian Domínguez, pese a que ambos negaron retomar su relación.

En las imágenes se puede ver a los presentadores de ‘Préndete’ besándose frente a amigos y familiares durante el cumpleaños del cumbiambero. Ante eso, Fernández decidió compartir videos con mensajes subliminales.

“ Yo creo que no hay nada que me guste más que me mientan cuando ya sé toda la verdad . Me gusta mucho ver lo miserable que puede ser una persona”, se escuchaba en el primer video.

“ Odio darme cuenta que lo que sospechaba era real . Pasa que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal, que algo estaba pasando. Sin embargo, confías y sigues, pero con el tiempo descubres que todo lo que pensaste era cierto y odio el momento porque ahí te das cuenta que invertirse tu tiempo y ofreciste tu confianza a una persona que no lo merecía”, se mencionaba en su otro post.

Cabe mencionar que en marzo pasado, Magaly Medina compartió comentario de Fernández sobre Christian Domínguez después de su separación con Karla Tarazona. Según el empresario, la presentadora de televisión siempre estaba al tanto del cantante.

“Rafael Fernández nos comentó que él pensaba que entre Karla y Domínguez todavía quedaba algo, al menos por parte de ella, y ese era su motivo de celos. (…) Nos contaba que Karla Tarazona nunca se desentendía por completo de Christian, y no solo porque era el padre de su hijo, sino que siempre estaba averiguando a través de terceras personas sobre su vida, qué hacía, qué pasaba con Pamela, todo”, dijo la periodista de espectáculos.